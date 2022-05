"Bronze" noch möglich

Leistet sich Blau-Weiß Linz einen Umfaller und patzt Lafnitz, dann kann der SKU am Sonntagnachmittag mit einem Sieg in Wien über Rapid II noch den 3. Meisterschaftsplatz in der zweiten Bundesliga erreichen. Wichtiger wird für die Mostviertler aber sein, dass nach Goalie Dennis Verwüster nun auch Kapitän Lukas Deinhofer seinen Vertrag verlängert hat und den Amstettnern auch in der nächsten Saison zur Verfügung stehen wird. Abwehrtalent Stefan Goldnagl hat sich zuvor schon langfristig an den SKU gebunden.