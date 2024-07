"Bring deinen Sessel" zum Großraminger Open-Air-Kino mit

Gezeigt wird der Film "Rickerl – Musik is höchstens a Hobby" mit dem österreichischen Singer-Songwriter Voodoo Jürgens in der Hauptrolle. Regisseur und Drehbuchautor Adrian Goiginger inszenierte nach "Die beste aller Welten", "Märzengrund" und "Der Fuchs" mit seinem neuen Spielfilm eine melancholische und emotionale Geschichte mit viel schwarzem Humor. Er schildert in "Rickerl" den Alltag eines talentierten, aber erfolglosen Musikers und betreibt damit zugleich eine Analyse der Wiener Seele. Gekonnt verkörpert Multitalent Voodoo Jürgens die Hauptfigur dieses Films, in den auch biografische Elemente des Singer-Songwriters verwoben wurden.

