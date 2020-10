Am Bundesrealgymnasium am Michaelerplatz wird nichts vertuscht, die Schule begegnet der unangenehmen Situation mit dem Coronavirus mit äußerster Transparenz. Am Samstag wurden Eltern und Schüler auf der Homepage der Schule in Kenntnis gesetzt, dass sechs Personen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Es begann damit, dass ein Schüler aus der 8. Klasse am 20. September als positiv getestet gemeldet wurde. Zwei Tage später waren alle Testungen wieder negativ, nachdem einige Schüler in