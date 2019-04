BRG Steyr gewann den "Mix-Bewerb" im Fußball

STEYR. Die erste "offene Steyrer Mixed-Fußball-Meisterschaft" hat einen Gewinner.

Turnierleitung des "Mixed" Bild: HLW

Lisa Auer, Fußballerin in Ternberg, erfand die Version des Mannschaftssportes, die ein Projektteam der HLW Steyr gleich in ein Turnier umgesetzt hat. "Ein Team besteht aus sechs Personen, wobei mindestens immer drei Frauen am Platz sein müssen", erklärte Projektleiterin Auer die Hauptregel. Das Echo auf diese neue partnerschaftliche Form des Kickens war groß: Neben der gastgebenden HLW Steyr stellten HLW Haag, BRG Steyr und BG Steyr Mannschaften für das Turnier, während die Betriebe BMW und SKF gemischte Lehrlingsteams schickten. Im Finale trafen das BRG Steyr und die Lehrlingsauswahl von SKF aufeinander, wobei die Gymnasiasten das bessere Ende für sich hatten. HLW-Direktor Ewald Staltner war begeistert: "Das war eine gelungene Veranstaltung."

