BRG-Schüler stellt sich zur Wahl

STEYR, HOFKIRCHEN. Am 27. Juni finden die Wahlen zur oberösterreichischen Landesschülervertretung für das kommende Schuljahr statt. Wie jedes Jahr kandidieren zahlreiche engagierte Schülervertreter aus ganz Oberösterreich in den Bereichen der Allgemeinbildenden und Berufsbildenden höheren Schulen sowie den Berufsschulen. Einer der Kandidaten ist Moritz Kolb aus Hofkirchen im Traunkreis. Im kommenden Jahr will sich der 17-Jährige besonders für das Thema faire Benotung starkmachen: "Faire Benotung ist essenziell. In einem sozialen Umfeld, wie die Schule es ist, kann aber nicht immer objektiv geblieben werden. Deshalb setzen wir uns für eine anonyme Schularbeitenabgabe ein sowie für eine erneute Korrektur in Sprachenfächern einer zweiten Lehrkraft bei einem Nicht Genügend."

