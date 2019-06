BRG-Maturanten mit Preisen prämiert

"Heuer war ein außergewöhnlich erfolgreiches Jahr für unsere Schule", sagt Harald Gebeshuber, Direktor des BRG Steyr. Diesmal jedoch nicht, weil wieder Fußballer oder Schachspieler des BRG Titel gewonnen haben, sondern weil mehrere Maturanten der Schule für ihre Leistungen bei den Vorwissenschaftlichen Arbeiten ausgezeichnet und sogar mit Geldpreisen gewürdigt wurden.

Seit mittlerweile fünf Jahren müssen die Schüler vor der Matura eine rund 40.000 Zeichen umfassende Vorwissenschaftliche Arbeit erstellen, diese danach vor einer Kommission präsentieren und verteidigen. "Eine tolle Erfahrung für die Schüler, die auch fürs Studium einiges bringt", sagt Gebeshuber, "einige unserer Maturanten werden jedes Jahr ausgezeichnet, aber so viele eines noch dazu sehr schülerarmen Jahrgangs, das ist schon besonders." Denn heuer gab es am BRG aufgrund des "Geburtenlochs" in zwei Klassen nur 38 Maturanten, normal sind es drei Klassen mit rund 60 Schülern.

Von der Pädagogischen Hochschule OÖ und der OÖGKK wurde Victoria Hertl (8a-Klasse) für ihre von Magdalena Rohregger betreute Arbeit "Lachen ist die beste Medizin – Die Arbeit der CliniClowns in der Kindermedizin" mit dem 2. Preis, der mit 300 Euro dotiert ist, gewürdigt.

Die Fachhochschule Kufstein zeichnete gleich zwei Vorwissenschaftliche Arbeiten des BRG Steyr aus. Anja Kugelgruber sowie Christina Oser (beide 8a) erhielten für ihre Arbeiten den Young Scientist Energy Award (YSEA) des Studiengangs Energiewirtschaft. Zudem gab es für das BRG Steyr die Auszeichnung als YSEA-Partnerschule 2019.

Kugelgruber (Gottfried Huber) wurde für ihre Arbeit "Verschmutzung der Weltmeere durch Plastikmüll" in der Kategorie Ökologie ausgezeichnet, Oser (Gerald Bachmayr) in der Kategorie Technik mit dem Thema "Unterschiedliche Wirkungseffizienz bei Seilzug- und Scheibenbremse an Fahrrädern". Für beide gab es je 250 Euro.

Gemeinsam mit der Kaiserschild-Stiftung vergibt die JKU Linz die Dr. Hans Riegel-Fachpreise. Elias Rubasch (8b; Martin Haberbauer) belegte im Bereich Physik den mit 400 Euro dotierten 2. Platz. Seine VWA trägt den Titel "Der ökologische Fußabdruck eines Elektroautos im Vergleich mit anderen Antriebsformen".

Preise vom Absolventenverein

Zudem gab es vom Absolventenverein des BRG Steyr dreimal je 100 Euro für VWAs, die kürzlich im Rahmen der Maturafeier vergeben wurden: an Manuel Fakler ("Cortex praefrontalis: Läsionen und ihre Folgen in Relation zur humanen Kortikalisierung"), an Matthias Kronsteiner ("Gravitationswellen und ihr Nachweis") und an Micha Teufel ("Der Verlauf des Zweiten Punischen Kriegs vom Beginn des Konflikts bis zur Schlacht von Cannae").

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at