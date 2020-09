Brennende Mülltonnen: Feuer griff auf Wohnhaus über

Gegen ein Uhr nachts wurden die Feuerwehren Kirchdorf an der Krems, Altpernstein, Micheldorf und Schlierbach zu einem Brand in einem Wohnhaus in Kirchdorf alarmiert. "Beim Eintreffen haben wir festgestellt, dass eine Müllinsel mit mehreren Müllbehältern in Vollbrand steht", schildert Einsatzleiter Philipp Schwarz von der Feuerwehr Kirchdorf. Der Brand hatte sich bereits über das die hölzerne Dachkonstruktion der Müllinsel auf die angrenzenden Fassaden der beiden Wohnhäuser und den Dachstuhl ausgebreitet.

Zwei verletzte Bewohner

Schwarz: "Wir haben dann sofort mit zwei Atemschutztrupps einen Außenangriff gestartet und in weiterer Folge die Häuser durchsucht." Einige Bewohner waren zuvor schon durch laute Knallgeräusche auf das Feuer aufmerksam geworden und hatten fluchtartig ihre Wohnungen verlassen. Gemeinsam mit dem Roten Kreuz Kirchdorf, dessen Dienststelle gleich gegenüber des Einsatzortes liegt, begleiteten die Feuerwehrleute die übrigen Mieter, die noch in ihren Wohnungen geblieben waren, ins Freie. Zwei Bewohner brachten ihre vor den Häusern abgestellte Fahrzeuge in Sicherheit. Die Männer erlitten dabei jedoch Rauchgasvergiftungen und mussten von der Rettung in das gegenüberliegende Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf gebracht werden.

Jugendliche verdächtig

Drei Wohnungen wurden durch die starke Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen, sie können vorerst nicht betreten werden. Brandursache und Schadenshöhe stehen noch nicht fest. Die Polizei fahndet allerdings nach drei bis fünf Jugendlichen, die beobachtet wurden, wie sie nach Ausbruch des Feuers vom Einsatzort flohen. Die Polizei Kirchdorf bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133 4120.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.