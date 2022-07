Brasiliens Faustballkünstler sind nach zwei Jahren Pause zurück in Kremsmünster

Vor den Corona-Lockdowns war die "Brasilianische Nacht" im Faustballzentrum Kremsmünster jene sommerliche Mischung, die mit Weltklasse-Sport und anschließender Party bis in den Morgen Hunderte Fans in den Stiftsort gelockt hatte. Nach zwei Jahren Pause feiert dieser Event nun sein Comeback: Am Mittwoch, 3. August, ab 16.30 Uhr rittern sechs Topteams aus Brasilien und Österreich um den Sieg.