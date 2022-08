Bramberger lief seinen Verfolgern auf und davon

Auch der 27. Mühlbacher Ortsrundenlauf war nichts für schwache Beine. Bei perfektem Laufwetter und guter Stimmung haben Herbert Schörkhuber und sein Team am Wochenende ein rundum gelungenes Lauffest im Mühlbachtal organisiert.

Bei den Männern übernahm von Beginn an ein starkes Quartett bestehend aus Titelverteidiger Martin Pötz, Michael Bramberger, Florian Böhm und Lokalmatador Markus Schreiner die Führung. Bereits in der dritten von insgesamt fünf Runden zog Michael Bramberger (Laufwunder Steyr) das Tempo an und gewann am Ende die neun Kilometer in einer Zeit von 33:32.35. Es folgten Florian Böhm (Union Rohrbach) und Martin Pötz (LAC). Bei den Damen war der Sieg von Julia Ecker ungefährdet: Sie ließ die Konkurrenz stehen und gewann mit einer Minute Vorsprung auf ihre Vereinskolleginnen Manuela Geiblinger und Martina Leitenbauer (alle LAC Steyr).

Ehemann Andreas Ecker wollte da nicht das Nachsehen haben und entschied die Hobbyklasse (5400 Meter) klar für sich. Markus Schreiner sicherte sich mit persönlicher Bestleistung zum vierten Mal en suite die Vereinsmeisterkrone.

Voll ins Zeug legten sich nicht nur die Läufer, sondern auch die Sänger: Bei der Schlagerparade im Festzelt ging die Post ab. Das Goldene Mikrofon eroberte Silvia Hampel mit "99 Luftballons". (dmf)