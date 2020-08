Bootsrutsche am Kruglwehr wird im Herbst saniert

An den vergangenen Wochenenden waren jeweils Schlauchbootfahrer, die über die Bootsrutsche fuhren, im Kehrwasser hängen geblieben und mussten aus dem Strudel gerettet werden.

Stadtrat Gunter Mayrhofer (VP) hat jetzt als zuständiger Politiker veranlasst, dass Sträucher, die die Zufahrt zu der Rampe behindert hatten, geschnitten werden: "Das wäre schon im Frühjahr geplant gewesen, im Zuge der Coronakrise kam man nicht mehr dazu", erklärt er. Mayrhofer will mit der Feuerwehr reden, ob nicht eine Zillenbesatzung zur Rampe paddeln und den Wasserweg mit der Säge provisorisch freischneiden könnte. Saniert soll die Rutsche dann im Herbst werden. Weiters soll an der Gefahrenstelle ein Rettungsring verankert werden, der Bootsfahrern in Notlagen zugeworfen werden kann. Die Stelle bereitete nur Besitzern von nicht stabilen Billig-Schlauchbooten Probleme, weshalb Mayrhofer für diese ein Fahrverbot prüfen lässt. (feh)