Nachdem es in den vergangenen Wochen an der Kruglwehr beim beliebten FKK-Badestrand an der Steyr mehrmals zu brenzligen Situationen mit Bootsbesatzungen gekommen ist, hat nun die Stadt Steyr reagiert: "Wir haben in den letzten Tagen die Büsche, die in den vergangenen Jahren bereits über die Bootsrutsche gewachsen waren, zurückgeschnitten. Links und rechts der Kruglwehr wird am Ufer je ein Rettungsring mit langen Leinen angebracht", sagt der zuständige Stadtrat Gunter Mayrhofer (VP).