Böiger Wind ließ Pinguine Enns aufwärts schwimmen

Mit Beachvolleyball-Turnier, Gewerbeflohmarkt, Landesausstellungs-Sommerfest und Pinguin-Charity-Rennen herrschte zum Auftakt der Sommerferien Hochbetrieb in der Steyrer Altstadt. Doch während man sich bei den drei Erstgenannten über Traumwetter und ein wenig Abkühlung durch die eine oder andere Brise freute, führten die teils heftigen Windböen auf der Enns zu einer kuriosen Situation beim Charity-Rennen: Von den 330 bunten Pinguinen, die beim Kraftwerk Garsten in die Enns entlassen wurden und für den Club 41 Styria eine beträchtliche Spendensumme einspielten, erreichten nur wenige das Ziel.

"Der Wind war so stark, zudem der Wasserstand der Enns so niedrig, dass der Großteil der Pinguine vorzeitig gestrandet ist oder im Kehrwasser gefangen blieb", sagt Organisator Günther Briedl. Die sieben Paddelboot- und SUP-Fahrer hätten alles versucht, die Vögel zum Tanz auf der Enns zu bewegen, jedoch erfolglos. Von der Feuerwehr mussten beim Ziel in Zwischenbrücken nur 15 Pinguine geborgen werden.

Den Zweck erfüllte das Charity-Rennen dennoch und lustig war es für die Schaulustigen, die zwei Stunden bis zur Zielankunft ausharrten, dennoch. Der Sieg ging an den von Mammut-Geschäftsführer Armin Duda gesponserten Pinguin. Er darf im nächsten Jahr ein Team bei der Drachenboot-Charity auf der Enns stellen. Briedl: "Die weiteren Preise werden unter allen Teilnehmern verlost."