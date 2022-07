Bodo probiert es wieder

Regen war schon mehrmals der Spielverderber bei den Konzerten von "Bodo & the empty bottles". So auch am 9. Juli beim damals geplanten Gastgarten-Grillerei-Konzert im Hotel Minichmayr.

Erich Bodingbauer und seine Combo lassen sich davon nicht aus der Ruhe bringen: Die Steyrer Kultband startet nun am Donnerstag, 4. August, um 18.30 Uhr den nächsten Versuch beim Minichmayr.