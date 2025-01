BMW Steyr und Mitarbeiter spendeten mehr als 100.000 Euro

Der von BMW-Mirtarbeitern gegründete Verein "Aus Freude am Menschen" spendet immer wieder enorme Geldbeträge.

Im Steyrer BMW-Motorenwerk werden nicht nur Antriebe von Weltformat gefertigt, auch das soziale Miteinander erfährt in den Werkshallen enormen Schub. Im vergangenen Jahr wurden vom Verein "Aus Freude am Menschen", der aus Beschäftigten des Werks besteht, und dem Unternehmen insgesamt mehr als 100.000 Euro an Spenden gesammelt.

"Wir sind sehr erfreut, dass wir durch unsere Spendenaktionen einen großen Beitrag zur Gesamtsumme leisten konnten. Wir danken allen BMW-Beschäftigten am Standort Steyr, die alle Projekte für den guten Zweck mit viel Engagement unterstützen", sagt Vereinsobfrau Katharina Eichinger.

10.000 Euro für das SOS-Kinderdorf wurden beim Weihnachtsmarkt gesammelt, bei der Versteigerung einer von Arnold Schwarzenegger signierten Kettlebell kamen 21.000 Euro für die St.-Anna-Kinderkrebsforschung zusammen. "Spenden sind für uns mehr als nur eine finanzielle Unterstützung. Es ist Ausdruck unseres Engagements für das Gemeinwohl", sagt Klaus von Moltke, Geschäftsführer des BMW-Motorenwerks in Steyr. Unter anderem wurden auch 41.000 Euro und Sachspenden an Bildungseinrichtungen übergeben.

