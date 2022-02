Seit Jänner hat eines der weltweit größten und bedeutendsten BMW-Antriebsentwicklungszentren einen neuen Leiter: Josef Honeder übernahm die Position von Fritz Steinparzer, der mit Jahreswechsel nach mehr als 40 Jahren Entwicklungstätigkeit in den Ruhestand gewechselt ist. Steinparzer hatte in seiner Zeit die Optimierung des Dieselmotors vorangetrieben. Seit zwei Jahren werden in Steyr aber auch Elektro-Antriebe entwickelt.