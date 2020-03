BMW Steyr fährt die Produktion am Freitag auf null

Die Hauptproduktionsbereiche in Steyr werden mit Ende der Spätschicht am Freitag, 20. März, heruntergefahren. In einzelnen Bereichen gibt es Ausnahmen, um den Betrieb aufrecht zu erhalten und die Versorgung im Netzwerk abzusichern.

Die Produktion wird in der Kalenderwoche 15, das ist jene die von Montag, 6. April, bis Ostersonntag 12. April dauert, wieder anlaufen. Notwendige Instandhaltungs-Maßnahmen, Umbauten und Projektarbeiten für Anlagenhochläufe werden auch während der produktionsfreien Zeit umgesetzt, um Projektfortschritte und Anlauftermine nicht zu gefährden. Dies betrifft auch Umfänge aus Entwicklung und Projektgeschäft, um die Produktion und Zulassungsfähigkeit für die Zeit nach Corona sicherzustellen.

Das Unternehmen und der Betriebsrat arbeiten derzeit intensiv daran, eine für alle Betroffenen tragfähige Lösung für die produktionsfreie Zeit zu finden. „Unsere Mitarbeiter halten wir dazu über die Führungskräfte und unsere Kommunikationskanäle informiert“, schreibt dazu Barbara Krahwinkler, Leiterin der Werkskommunikation in Steyr: „Zusätzlich haben wir eine eigene Corona-Hotline und Mailadresse für Mitarbeiter des Werks eingerichtet, über die jederzeit aktuelle Informationen abgerufen werden können.“