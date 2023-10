BMW recycelt Späne, so schwer wie der Eiffelturm

Es handle sich hier um die Königsklasse, attestierte Umweltlandesrat Stefan Kaineder den Fortschritten von BMW bei der Reduktion des Rohstoffverbrauchs nach einem Besuch des Steyrer Motorenwerks. Die OÖN begleiteten ihn dabei. "Es ist eine gigantische Aufgabe, die in Angriff genommen wird", sagte Kaineder nach dem Lokalaugenschein, "denn bei dieser Transformation ist nichts einfach, sowohl was den Umstieg von Verbrenner- hin zu Elektromotoren betrifft, als auch bei der Verbesserung des Rohstoffmanagements."

Klaus von Moltke, Geschäftsführer des BMW-Standorts Steyr, hatte den Grünen-Politiker vor dem Rundgang durch die neue Werkshalle mit einigen beeindruckenden Zahlen "gefüttert": Die 4500 Mitarbeiter am Standort, davon rund 700 in der Entwicklung, produzieren rund 1,1 Millionen Motoren pro Jahr. Der Umsatz des Steyrer Werks beträgt 3,6 Milliarden Euro. Seit dem Spatenstich im Jahr 1979 seien am Standort rund acht Milliarden Euro investiert worden, so Moltke: "Das entspricht einer Million Euro pro Arbeitstag."

Ebenso beeindruckend sind die Zahlen, die der Werkschef für den Weg in Richtung Klimaneutralität und Ressourcenschonung nannte. Ab 2025 sollen in Steyr 600.000 E-Motoren jährlich produziert werden, die Investition dafür beläuft sich auf eine Milliarde Euro.

"Aktuell recyceln wir pro Jahr rund 12.500 Tonnen Metallspäne", sagte Moltke, "das ist vom Gewicht her mehr, als der Eiffelturm wiegt." Und auch beim Wasserverbrauch nimmt BMW eine Vorreiterrolle ein: Die 60.000 Liter Abwasser pro Tag werden in einem Kreislaufsystem komplett wiederverwendet.

Der Energiebedarf des Motorenwerks beträgt im Jahr 249 Gigawattstunden (GWh), was dem Jahresverbrauch von 58.600 Haushalten oder rund 130.000 Einwohnern entspricht. Zum Vergleich: In Steyr leben knapp 38.000 Menschen. 80 Prozent der verwendeten Energie stammt aus erneuerbaren Quellen, bei Strom sind es bereits 100 Prozent. Bis zum Jahr 2025 soll allerdings der gesamte Energieverbrauch CO2-neutral sein. Seit dem Abriss des Aichelin-Ofens – bei BMW setzt man seither auf Induktionshärten – wird im Motorenwerk kein Erdgas mehr eingesetzt.

"Wir haben das Ende des fossilen Energieeinsatzes in der Prozesswärme mitgefördert", sagte Kaineder. 500.000 Euro seien dabei vom Bund, 100.000 vom Land Oberösterreich gekommen.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner