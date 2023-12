BMW-Mitarbeiter spendeten für die SOS-Kinderdörfer

Im Dezember veranstaltete der Verein "Aus Freude am Menschen" wieder den BMW-Charity-Weihnachtsmarkt – und das mit Erfolg: 12.500 Euro an Spenden konnte der Verein aus BMW-Mitarbeitern für die oberösterreichischen SOS-Kinderdörfer sammeln. Doch nicht nur zu Weihnachten ist der BMW-Verein aktiv.

Insgesamt konnten heuer mehr als 67.000 Euro für den guten Zweck sowie zahlreiche Sachspenden gesammelt werden. "Uns liegt es am Herzen, jenen zu helfen, die unsere Unterstützung benötigen. Die Ergebnisse unserer sozialen Projekte motivieren uns weiterhin, Menschen in Not zu unterstützen", sagt Klaus von Moltke, Geschäftsführer des BMW-Motorenwerks in Steyr.

