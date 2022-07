BMW landete in Maisfeld

Auf einer schnurgeraden Straße in Schiedlberg verlor der Lenker eines weißen BMW in der Nacht auf Sonntag aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw kam von der Straße ab und landete in einem Maisfeld, unmittelbar angrenzend an ein Einfamilienhaus. Die Freiwillige Feuerwehr Schiedlberg rückte daraufhin gemeinsam mit Kollegen eines Abschleppdienstes aus, um den demolierten BMW um zwei Uhr morgens fachgerecht zu bergen.