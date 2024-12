BMW-Krabbelstube für 20 Nachwuchs-Kräfte

Heute wurde die Krabbelgruppe von Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) und Werksleiter Klaus von Moltke eröffnet. "Meine Vision ist es, Oberösterreich zum Kinderland Nummer eins zu machen. Kinderbetreuung muss flexibel und vielseitig sein, um den Bedürfnissen der Familien und der Wirtschaft gerecht zu werden", sagte Haberlander bei einem Pressetermin. "Wir investieren in Ausbildung, in Weiterbildung und in die Vereinbarkeit von Familie und Beruf", sagte Werksleiter von Moltke. So biete BMW schon seit vielen Jahren eine Ferienbetreuung für die Kinder der Beschäftigten an. Allein 2024 hätten 185 Kinder dieses Angebot genutzt. "Mit der Krabbelgruppe schaffen wir nun ein ganzjähriges Angebot in unmittelbarer Nähe zum Arbeitsplatz. Das macht uns als Arbeitgeber noch attraktiver."

Zum Projektstart werden 20 Plätze angeboten, die bereits alle an die Kinder von Beschäftigten vergeben worden sind. In zwei Gruppen kümmern sich zwei Elementarpädagogen und zwei Assistenzkräfte um die Kinder. Der Verein Drehscheibe Kind ist für das pädagogische Konzept verantwortlich. Die BMW-Minis dürfen nach Lust und Laune die Welt entdecken und sich spielerisch Fähigkeiten wie Ausdauer und Selbstbewusstsein aneignen. So betrachtet, ist die Krabbelgruppe nicht nur ein Betreuungs-, sondern vielmehr auch ein Bildungsangebot. Die Einrichtung wird von der betriebseigenen Kantine beliefert.

Auch Vizebürgermeisterin Anna-Maria Demmelmayr (SP) überzeugte sich gestern an Ort und Stelle von der Kinderbetreuungseinrichtung. Auch bei diesem Projekt ist das BMW Group Werk Steyr partnerschaftlich mit der Stadt unterwegs und kann sich künftig auch vorstellen, im Fall von nachlassendem Mitarbeiterbedarf frei werdende Plätze der Stadt anzubieten. (dunst)

