BMW-Kammerorchester sammelte für Kinderdorf

"Es freut uns, dass wir mit unserer Veranstaltung die kulturinteressierte Bevölkerung in der Region begeistert haben", sagte Alexander Susanek, Geschäftsführer des BMW-Motorenwerks in Steyr, anlässlich des Benefizkonzertes des BMW-Kammerorchesters im Alten Theater. Der gesamte Erlös der Veranstaltung kam dem Neubau des SOS-Kinderdorfes Altmünster zugute. Insgesamt wurden dabei 1800 Euro an Spenden gesammelt.

Es sei beeindruckend zu sehen, mit welchem Engagement das SOS-Kinderdorf-Team täglich seine Arbeit verrichte. "Schön, dass wir dazu einen kleinen Beitrag leisten können", sagte Susanek.

Gemeinsam mit Willibald Löw vom Sport- und Kultur-Förderverein der BMW Group konnte er zahlreiche Besucher begrüßen, allen voran Bürgermeister Markus Vogl mit Gattin, Stadträtin Judith Ringer, Gemeinderat Uwe Pichler mit Gattin, Tourismusdirektorin Eva Pötzl sowie Kulturamtsleiter Hansjörg Rangger. Sie alle zeigten sich vom Konzert des BMW-Kammerorchesters sehr angetan.