Sportlich betrachtet war der gestrige Sonntag für die Mostviertler zum Vergessen: In Salzburg wurde die Fallmann-Truppe von den Jungbullen vor allem in der zweiten Halbzeit überrollt, am Ende feierte der FC Liefering den zweiten Sieg in Folge. Das Abstiegsgespenst hat in Salzburg wohl ausgegeistert. Doch das Ergebnis täuscht ein wenig.