"Bitcoin"-Invest: Pensionist überwies 120.000 Euro an Betrüger

Nachdem im Vorjahr österreichweit mit Microsoft-Betrügereien via Computer-Fernzugriff in 1000en Fällen ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro verursacht wurde, häufen sich nun die Internet-Betrügereien mit Kryptowährungen mittels sogenannter Remoteverbindungen. Dabei wird von den Betrügern direkt auf die Computer der Opfer zugegriffen, um diesen bei den Überweisungen zu "helfen". Alleine in Oberösterreich habe es laut Gerald Sakoparnig von der Betrugsabteilung am Landeskriminalamt in den vergangenen zwei Wochen drei bis vier derartige Fälle mit einem Gesamtschaden mehr mehr als einer Million Euro gegeben: "Aktuell boomt diese Masche leider."

Auch im Fall des 81-jährigen Pensionisten aus dem Bezirk Steyr-Land lief der Betrug mittels dieser Masche. Im Zeitraum von Herbst 2019 bis zumindest Frühjahr 2020 überwies der Mann in mehreren Transaktionen insgesamt 120.000 Euro auf das Konto einer Online-Handelsplattform, um in Bitcoins zu investieren. Immer wieder war er von einem Mitarbeiter telefonisch oder via E-Mail aufgefordert worden, weitere Überweisungen zu tätigen, um noch höhere Gewinne erzielen zu können. Mittels Remoteverbindung erhielt er dabei sogenannte "Unterstützung". In Wahrheit dürfte das Geld des Pensionisten längst auf Konten in Malta und Litauen gewesen sein.

Warum der 81-Jährige erst jetzt Anzeige erstattete ist noch unklar. Laut Ermittlern hatte er sich aber auch schon in der Vergangenheit für Geldanlage und Finanzprodukte interessiert, um war so auf diese Anlageform gestoßen, um sein Erspartes "arbeiten" zu lassen.

Die Chance des Pensionisten, sein Erspartes jemals wieder zurückzuerhalten, ist gleich Null. Landeskriminalamt und Konsumentenschützer warnen jedenfalls seit längerem davor, sich, seine Daten und sein Vermögen im Internet Unbekannten anzuvertrauen. Vor allem würden seriöse Firmen auch nicht mit Remoteverbindungen arbeiten.