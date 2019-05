Bischof weihte Diakone

Nach dem Einführungsjahr, dem Theologiestudium und der Ordenszugehörigkeit haben drei Zisterzienser des Stiftes Schlierbach die Vorstufen zum Priestertum bewältigt. Bischof Manfred Scheuer weihte die Patres Jakobus Neumeier, Matthäus Haslinger und Stephan Eberhardt zu Diakonen. Alle drei neugeweihten Diakone werden im Herbst an der Katholischen Privat-Universität Linz den Pastorallehrgang beginnen und in Pfarren gehen. Pater Jakobus Neumeier wuchs als Michael Neumeier in Wieselburg auf. Sein Vater Bernhard Neumeier ist in der Pfarre ständiger Diakon und auch seine Mutter Helga in der Pfarrgemeinde engagiert. P. Matthäus Haslinger stammt aus Naarn im Mühlviertel, P. Stephan Eberhardt ist 1979 in Gera geboren und wurde am 2. Dezember 2007 in Pfarrkirchen getauft. Derzeit schreibt er an der Päpstlichen Hochschule Heiligenkreuz seine Diplomarbeit.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at