Bis zu sechs Meter hoher Damm soll Teufelsbach bei Flut die Zähne ziehen

Neuer Damm in Garsten – Mündung des Teufelsbaches in Steyr

In den Sommermonaten ein Rinnsal, zeigt der Teufelsbach nach Starkregen bei Hochwasser ein ganz anderes Gesicht: Viele Menschen in der Region kennen die Bilder, wenn braune Wassermassen beim Tomitzstraßentunnel herabstürzen, die Straße bei Flut sogar unpassierbar wird. In früheren Zeiten hat der Bach auch schon einmal ganze Stadtteile unter Wasser gesetzt. Auch heute noch verursacht der Teufelsbach bei Hochwasser vor allem im Unterlauf Probleme. Damit soll künftig Schluss sein.