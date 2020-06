Birgit Birnbacher liest bei "Literatur im Garten"

Nach der erfolgreichen Premiere mit einer Lesung von Franzobel folgt am Freitag, 26. Juni, ab 19 Uhr, der zweite Teil von "Literatur im Garten" im Schaugarten Messner am Heuberg. Diesmal liest Bachmann-Preisträgerin Birgit Birnbacher aus ihrem Roman "Ich an meiner Seite". Humorvoll und empathisch erzählt die 1985 geborene, in Salzburg lebende Autorin und Soziologin vom jungen Arthur, der nach seiner Zeit im Gefängnis nur schwer eine neue Chance bekommt. Ohne die passenden Papiere und Zeugnisse lässt man ihn allerdings nicht zurück ins richtige Leben. Daher schmiedet er einen Plan ...

Der Erlös der Lesung ergeht an den Verein Childrenplanet.

