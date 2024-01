Keine Arme und nur ein Bein: Eine Operation in Kirchdorf schenkt "Biko" Hoffnung

"Biko", mit vollem Namen Fransisco Joachim Kimila, war bei seinem ersten Kontakt mit Schnee zwar so richtig kalt, dennoch hatte der 24-Jährige aus dem Nordwesten Tansanias riesigen Spaß. Hier mit Pater Ferdinand, der ihn von Tansania hierher begleitete, und der aus Tansania stammenden Annastella Baradyana, bei deren Familie in Kirchdorf "Biko" wohnt.

Fransisco Joachim Kimila, kurz "Biko" genannt, hat vor wenigen Tagen kurz nach seiner Landung in Wien-Schwechat erstmals in seinem Leben Schnee gesehen. Eine seit dem Jahr 2008 bestehende Pfarrpartnerschaft zwischen dem CBR (Community Based Rehabilitation) Center in Kakonko im Nordwesten Tansanias und Kirchdorf hat die Reise des 24-Jährigen ermöglicht. "Biko" ist allerdings nicht zum Spaß nach Österreich gekommen.