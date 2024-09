Biker (60) aus Eferding prallt gegen Felsen

Mit 4 Gleichgesinnten unternahm der Mann am Sonntag eine Tour. Auf der B115 von der Steiermark kommend, waren die Motorradfahrer unterwegs Richtung Weyer, als es gegen 15.30 Uhr in Kleinreifling, Bezirk Steyr-Land, zum Unfall kam. Nach einem Überholmanöver kam der 60-Jährige in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Er prallte mit seinem Motorrad gegen eine Leitschiene, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, querte daraufhin die Fahrbahn und prallte laut Polizei nach rund 54 Metern gegen einen Felsen.

Der Mann wurde schwer verletzt und nach der Versorgung durch einen Notarzt mit dem Rettungshubschrauber ins Linzer UKH geflogen.

