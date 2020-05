Big Pommes zum Muttertag: Geris Corona-Tagebuch

Gärtnereien, Blumenhändler, Geschenksboutiquen. Sie alle reiben sich bereis die Hände, weil sie zeitgerecht vor dem Muttertag wieder öffnen durften. Endlich haben sie ein klein wenig von dem Minus, dass sich über Wochen hinweg angesammelt hatte, wieder wegarbeiten dürfen. In den verborgenen Ecken vieler Wohnungen duftet und blüht es, ehe morgen der Mutter gehuldigt wird.

Eine Berufsgruppe hingegen, denen der Muttertag üblicherweise volle Häuser beschert, geht heuer aber fast leer aus: Die Wirte. Ein wenig Lieferservice, mehr ist diesmal nicht zu holen. Wo sich normalerweise um diese Zeit die Tafeln in den Gastgärten unter der Last biegen, wird heuer gähnende Leere herrschen. Was viele Söhne, Töchter und Ehemänner ins Dilemma stürzt. Denn die traditionelle Muttertagsausfahrt zum Landgasthaus mit blühendem Vorgarten fällt heuer aus.

Was tun also mit Mama, die doch auch sicher mal Hunger kriegen wird? Kalte Platte? Würstel mit Senf? Doch wieder Grillen? Vielleicht ist ja das Drive In vom Schachtelwirt die letzte Rettung. Pommes und Burger geht zur Not immer irgendwie, wenn man kein hohen Ansprüche stellt. Und Mutter wird so etwas an ihrem heiligsten Tag vielleicht eh noch nie vorgesetzt bekommen haben.

Ich lass mich überraschen, ob morgen wieder lange Autokolonnen in der Warteschleife schnurren. Ich werde dort im besten Fall nur vorbeiradeln. Aus Neugier, sicher nicht wegen Hunger.

