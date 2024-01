Bibliothek wurde von 860 neuen Lesern genutzt

Im vergangenen Jahr verbuchte die Stadtbücherei mit 89.484 Ausleihen einen Zuwachs von 2351 Entlehnungen. Zum Leserkreis der Bücherei kamen 860 neue Bücherfreunde hinzu. "An 35 Veranstaltungen nahmen 1126 Personen teil und 43 Schulklassen besuchten mit 1405 Schülerinnen und Schülern die Bücherei", bilanziert Kulturstadtrat Stefan Jandl (VP).

Leiterin Alexandra Karner verweist darauf, dass mittlerweile eine Vielzahl an Medien in den Regalen lagert: "Das Angebot umfasst Romane, Sachbücher, Kinder- und Jugendliteratur, TipToi-Bücher, Tonies, Zeitschriften, DVDs und Hörbücher." Der Bestand werde laufend um Neuerscheinungen erweitert. Zudem bemühe man sich, mit Veranstaltungen noch mehr Publikum in die Amstettner Stadtbibliothek zu bringen.

