Die schmucklose Maschinenhalle in der Aulandschaft der Donau, zu der in Ardagger mit "Wehrmachtsmuseum" beschriftete Wegweiser zeigten, war als Nazi-Treffpunkt berüchtigt. Ex-Gesundheitsminister Rudolf Anschober (G) hatte 1995 an den damaligen Verteidigungsminister Werner Fasslabend (VP) sicherheitshalber eine Parlamentsanfrage gestellt, ob das Museum eh keine Förderung erhält. Fasslabend antwortete, er kenne das "Wehrmachtsmuseum" gar nicht selber.