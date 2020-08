Bett brannte: Ternberger (31) schwer verletzt

Fünf Feuerwehren standen in der Nacht auf Samstag beim Brand in einem Haus in Ternberg im Einsatz. Ein Bewohner (31) war laut eigenen Angaben mit eingeschalteter Bettlampe eingeschlafen. Gegen drei Uhr brach das Feuer aus, indem die Lampe Kopfpolster, Bettdecke und Matratze entzündete.

Der 31-Jährige erlitt Brandwunden und wurde dadurch geweckt. Er zog die brennenden Gegenstände durch die Terrassentür ins Freie und warf sie auf eine darunter liegende Wiese. Sein 57-jähriger Vater löschte die Brandreste mit einem Feuerlöscher.

Der 31-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in das Klinikum Steyr gebracht.