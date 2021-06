Betrunkener verletzte Polizistin: Festnahme in Steyr

Die Beamten waren gegen 22:30 Uhr wegen Lärmerregung alarmiert worden. Im Stiegenhaus ging ein augenscheinlich stark betrunkener Pole auf die Polizisten los. Der 44-Jährige packte eine Beamtin am Hals und zog sie in dieser Position über die Stiege nach oben. Die Frau erlitt dadurch leichte Verletzungen. Nur unter erheblicher Anstrengung sie sich befreien, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.

Weil sich der Pole weiterhin aggressiv verhielt, setzte die Polizei Pfefferspray ein und nahm den Mann schließlich fest. Bei seiner Einvernahme am Sonntag zeigte er sich geständig. Er habe die Polizistin festgehalten, um sie daran zu hindern, ihren Kollegen zu helfen. Der 44-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land wird auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.