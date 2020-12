Betrunkener riss Polizistin an den Haaren

Zu einer Schlägerei in der Kaserngasse wurde die Steyrer Polizei am Heiligen Abend kurz vor Mitternacht gerufen. Beim Eintreffen fand die Streife bei der Bushaltestelle einen Pkw mit Warnblinkanlage und daneben eine weinende Frau vor. Einige Meter dahinter umklammerte ein stark alkoholisierter 28-jähriger in Steyr lebender Bosnier seinen ebenfalls betrunkenen 33-jährigen Schwager, einen in Steyr wohnhaften Slowenen.

Während der Bosnier den Beamten die verbale Auseinandersetzung der beiden Betrunkenen schilderte, schrie der Slowene lautstark herum und wollte auf die Beamten losgehen. Erst als ihm diese den Einsatz von Pfefferspray androhten, beruhigte er sich und setzte sich ins Polizeiauto. Doch nach einigen Augenblicken rastete er neuerlich aus, riss die Autotüre auf, ging auf eine Polizistin los und riss sie an den Haaren. Trotz seiner heftiger Gegenwehr gelang es den Beamten, den 33-Jährigen festzunehmen und ihm Handschellen anzulegen. Er wurde ins Steyrer Polizeianhaltezentrum eingeliefert, wo eine Alkoholisierung von 1,38 Promille gemessen wurde.

Bei der Polizistin wurde im Steyrer Klinikum eine schwere Handverletzung diagnostiziert. Der Grund für das Ausrasten des Slowenen ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

