Betrunkener Mountainbiker überschlug sich auf Forststraße

Die Heimfahrt von einem Fest in betrunkenem Zustand mit dem Mountainbike anzutreten hat für einen jungen Mann aus dem Bezirk Steyr-Land schmerzhaft geendet. Nachdem er bei der Feierlichkeit in Unterdambach einiges an Alkohol konsumiert hatte, wollte er gegen 18:40 Uhr mit auf der geschotterten Forststraße talwärts fahren.

Dabei verlor er die Kontrolle über sein Zweirad, stürzte und überschlug sich mehrmals. Danach fuhr er noch einige Meter weiter, blieb dann aber aufgrund der starken Schmerzen stehen. Nachkommende Festbesucher leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettung. Der Verletzte wurde in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 1,7 Promille, teilte die Polizei am Abend mit.