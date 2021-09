Betrunkener Geisterfahrer im Bosrucktunnel gestoppt

Das Fahrzeug des Mannes war bereits beschädigt. Gegen 3:20 Uhr wurde die Polizei über einen Geisterfahrer auf der A9 im Bosruck Tunnel in Fahrtrichtung Oberösterreich alarmiert. Die Tunnelanlagen wurden umgehend gesperrt, berichtete die Polizei am Sonntagvormittag. Der Geisterfahrer aus dem Bezirk Liezen konnte nach einer insgesamt 28 Kilometer langen Fahrt zum Anhalten bewegt werden, wobei der Lenker laut Polizei noch versuchte, der Anhaltung zu entkommen. Das Fahrzeug war offensichtlich beschädigt: "In der Windschutzscheibe steckte eine Kunststoffschneestange, das vordere Kennzeichen fehlte und das Fahrzeug war vorne und seitlich beschädigt", so die Polizei in einer Aussendung. Ein Alkotest zeigte 2,04 Promille.