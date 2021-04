Der Schöffenprozess am Landesgericht Steyr zieht sich in die Länge. Es war am Dienstag bereits der 16. Verhandlungstag, und trotzdem war man beim Beweisverfahren zu mutmaßlichen Betrügereien eines 57-jährigen Werbeunternehmers aus dem Bezirk Rohrbach mit der Zeugenliste noch lange nicht durch. Der Mühlviertler sitzt auf der Anklagebank, weil er bei Werbeeinschaltungen auf Homepages von Gemeinden Geschäftsleute übers Ohr gehauen haben soll.