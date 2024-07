Betrügerin (25) in Steyr festgenommen

Nach der 25-Jährigen Rumänin wurde seit September 2023 in Deutschland gefahndet. Ihr wird schwerer Betrug vorgeworfen, sie und weitere Personen sollen einem Pensionisten über eine Viertelmillionen Euro gekostet haben. Sie ist weder in Deutschland noch Österreich gemeldet. Die deutsche Polizei konnte jedoch Hinweise an das lokale Stadtpolizeikommando weitergeben - die Gesuchte würde sich im Großraum Steyr aufhalten. Sie wurde festgenommen und befindet sich mittlerweile in der Justizanstalt Linz.

