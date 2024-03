Betreiberwechsel beim Handyparken

Parken in Steyr soll mit der neuen App unkomplizierter werden.

Der Steyrer Stadtsenat hat einer Übertragung auf die Firma EasyPark zugestimmt.

Die EasyPark-App ist ab morgen in Steyr aktiv. Für die Stadt ergeben sich durch den Wechsel keine Mehrkosten. Für die Kunden ist die Registrierung einfacher, und es steht eine Vielzahl an Bezahlmöglichkeiten zur Verfügung. Die Parkvorgänge werden minutengenau abgerechnet. Die Kosten je Parkvorgang betragen 39 Cent. Für Vielparker gibt es einen Pauschaltarif von 1,99 Euro pro Monat. So funktioniert die App: die EasyPark-App auf das Smartphone laden, registrieren und die gewünschte Zahlungsart auswählen. Beim Öffnen der App den Standort überprüfen, die Parkzeit mit dem Rad bestimmen und den Parkvorgang starten. Zum manuellen Stoppen oder Verlängern erneut das Rad bedienen.

