Betagte Pkw-Lenkerin touchierte E-Bike-Fahrer

Bei dem Versuch, zwei E-Biker zu überholen, dürfte sich eine 83-jährige Autolenkerin am Sonntag auf der Kleinraminger Landesstraße verschätzt haben. Im Gemeindegebiet von Maria Neustift setzte die betagte Dame zum Überholmanöver an und touchierte dabei das Pedelec eines 71-Jährigen aus dem Bezirk Amstetten. Der Pensionist kam zu Sturz und wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Steyr gebracht werden musste.