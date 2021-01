Mit ruhigem Gewissen kann man jungen Leuten, die in einer digitalisierten Welt im Manager-Beruf Karriere machen wollen, ein Studium an der Fachhochschule (FH) in Steyr empfehlen: Das soeben von der renommierten Hamburger Wochenzeitung "Die Zeit" veröffentlichte "CHE-Ranking" hat die FH Steyr bei den Fächern der Betriebswirtschaftslehre (BWL) ganz im Vorderfeld platziert.