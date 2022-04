Besitzer schlief, als Auto in Brand geriet

Sirene, Pager und Handygeläut rissen die Einsatzkräfte der Feuerwehren Behamberg und Wachtberg gestern aus dem Schlaf. Um 2.53 Uhr ging die Alarmierung zu einem Fahrzeugbrand ein. Beide Feuerwehren rückten umgehend zum Einsatzort Sträussl aus. Als sie am Brandplatz eintrafen, stand ein Fahrzeug bereits in Vollbrand.

Das Auto brannte lichterloh, weshalb sich die Feuerwehrleute mit Atemschutz und Hochdruckstrahlrohren wappnen mussten. Dass sie keinen Menschen zu bergen brauchte, wusste die Einsatzleitung von Nachbarn, die das qualmende Auto mit einem Traktor von einer Siedlung wegzogen, wo es vor den Häusern geparkt war. Der Besitzer des Wagens war nach Mitternacht nach Hause gekommen und hatte sich schlafen gelegt. Dann bemerkte er den Rauch von draußen, sah den Rauch aus der Motorhaube und alarmierte die Feuerwehr. "Das Fahrzeug befand sich in Vollbrand, als wir schon am Einsatzort waren", sagt Michael Holzer von der Feuerwehr Behamberg, die mit 15 Einsatzkräften ausgerückt und von 13 Kameraden der Feuerwehr Wachtberg unterstützt worden war. Die Feuerwehr hatte die Flammen in kurzer Zeit eingedämmt, von den hilfsbereiten Nachbarn musste einer mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital.