Beschäftigung mit Mehrwert für die Lebenshilfe Steyr

Über eine neue Kooperation freut sich die Werkstätte Steyr der Lebenshilfe Oberösterreich. Für Bernanderl Upcycling werden dekorative Türkränze aus Buchseiten angefertigt. Verkauft werden diese Hingucker bei Bernanderl, im Nischenladen Steyr, aber auch bei chary chic home in Wels.

Bernadette Hartl, die Taschen aus alten Bucheinbänden fertigt, hat immer jede Menge Buchseiten zum Wiederverwerten auf Lager. "Manchmal biete ich Workshops an, um zu zeigen, was daraus alles Schönes geschaffen werden kann", sagt Hartl. Ein Lieblingsstück der Kursteilnehmerinnen sei der auffällige Türkranz aus Buchseiten. Hartl finde nie die Zeit, diese nachgefragten Kränze selbst anzufertigen. "Da wurde ich bei der Lebenshilfe in Steyr fündig", sagt Hartl. Nach kurzer Einführung waren zwei Beschäftigte in Steyr sofort mit Eifer am Werk. Schon die ersten Kränze gelangen perfekt. Irene Marinelli, die die Beschäftigten begleitet, freut sich über die Kontaktaufnahme mit der Werkstätte Steyr: "Uns macht diese kreative Arbeit viel Spaß. Wir wissen diese gemeinschaftliche Zusammenarbeit sehr zu schätzen."

