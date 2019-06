Berufsschüler aus Kremsmünster gewannen Design-Wettbewerb

Die Berufsschüler punkteten mit einem bequemen Designmöbelstück bestehend aus zwei ineinandergesteckten, lebensgroßen Holzgabeln. Insgesamt räumten sieben Schülerteams ab, 438 Projekte von rund 1500 Schülern wurden eingereicht.

Die Sieger in sieben Kategorien sowie zwei Publikumspreisträger wurden am Donnerstag geehrt, teilte die Austria Wirtschaftsservice (aws), die den Wettbewerb organisiert, mit.

In der Kategorie "Engineering I" siegten Schüler der HTL Innsbruck (Tirol) mit einem Flaschenzug mit leichten Kunstfaserseilen, der der Bergrettung die Arbeit erleichtern soll. Mit einem LED-Feuersimulator, der auf Wasser wie echtes Feuer reagiert und Feuerwehr-Testeinsätze an Originalschauplätzen mit Pyrotechnik-Verbot wie Tunnel ermöglichen soll, erreichte ein Schülerteam der HTL Mössingerstraße in Klagenfurt (Kärnten) den ersten Platz in der Kategorie "Engineering II".

Schüler der Höheren Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft Yspertal (NÖ) analysierten die Mikroplastikbelastung in der Ybbs und die Abbaubarkeit der Plastikpartikel im Klärschlamm und entschieden damit die Kategorie "Science" für sich. Beste "Young Entrepreneurs" wurden Schüler der HTL Leonding (OÖ), díe eine App entwickelt haben, die Musik von verschiedenen Streamingplattformen kombiniert und das Finden von Liedern aufgrund von Textzeilen ermöglicht. Den "Raiffeisen Sustainability Award" erhielten Schüler der HTL Mödling (NÖ) für ihre Pläne für eine nachhaltige Umgestaltung des Kaiser Franz Josef Ringes in Baden. Mit dem Sonderpreis "Digital Education" der Innovationsstiftung für Bildung wurden Schüler der HTL Innsbruck für ein Programm zur Bilderkennung und -verarbeitung ausgezeichnet.

Die Innovationsstiftung für Bildung ermöglichte zudem zwei Publikumspreise. Diese gingen an Schüler der Landesberufsschule Theresienfeld (NÖ) für ein digitales Notizbuch und ein Team der Handelsakademie und - schule St. Johann im Pongau (Salzburg) für Naturkosmetik und Stecksteinprodukte.

Die Finalisten des Wettbewerbs erhielten Geldpreise in Gesamthöhe von 40.500 Euro. Einige Sieger-Teams werden zudem zu internationalen Innovations- und Wissenschaftswettbewerben entsandt. Einen Preis gab es aber auch für "Jugend Innovativ" selbst: Die Deutsche Gesellschaft für Kreativität vergab heuer ihren Ehrenpreis CREO an den Wettbewerb. Damit werden Personen oder Institutionen für besonders kreative Leistungen oder nachhaltiges Handeln ausgezeichnet.