Berufsbegleitend zur HAK-Matura

"Dieser zweite Bildungsweg bietet die Gelegenheit, Berufs- und Einkommenschancen deutlich zu verbessern", sagt Leiterin Michaela Frech, und sei auch die "Eintrittskarte" für ein Studium an der FH oder Universität.

Das nächste Schuljahr beginnt zwar erst am 14. September um 18 Uhr, bereits jetzt aber seien kontaktlose Anmeldung und Beratung möglich. Frech: "Wir bieten das per Mail, Telefon, über WhatsApp oder als Videochat an."

Nähere Infos im Internet unter www.hak-steyr.at oder per Mail an michaela.frech@hak-steyr.at. Bei Fragen hilft Michaela Frech auch telefonisch (0660/4608680) gerne weiter.