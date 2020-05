Berufe, Wirtschaft, Steyr: Zwei Schulen begeistern in der ORF-Freistunde

Es ist nicht nur eine großartige Werbung für die Stadt Steyr, es zeigt auch, was die vielgescholtenen Lehrer abseits des üblichen Unterrichts zu leisten imstande sind. Die NMS Münichholz und die NMS Kopernikus auf der Ennsleite wurden vom ORF als Vertreter Oberösterreichs für das neue TV-Format "Freistunde" ausgewählt. Seit gestern, Montag, bis einschließlich Freitag flimmert täglich ab 10 Uhr ein Beitrag aus Steyr zum Wochenthema Berufsorientierung, Arbeit und Wirtschaft in die Wohnzimmer.

"Wir wurden von der Bildungsdirektion angerufen, ob wir uns die Teilnahme an diesem Projekt vorstellen können", sagt Günther Briedl, Direktor beider Schulen, "und drei Stunden später haben wir schon alles fixiert."

Unterricht einmal anders

Sechs seiner Lehrer, Andra Valungan, Ursula Gruber-Altmann, Gabriele Haba, Daria Larissa Franger-Gursch, Rudi Steininger und Florian Kaltseis, gestalteten allein oder zu zweit in Abstimmung mit dem Bildungsministerium jeweils 25-minütige Unterrichtseinheiten, die, ergänzt durch TV-Berichte, eine Stunde lang jeweils auf ORF 1 zu sehen sind. Herausgekommen sind Beiträge zu Themen wie Microbits, die Geschichte der Arbeit vom 19. bis ins 21. Jahrhundert, Globalisierung, Kommunikationstools und deren Einsatz sowie Hinweise zum Entschleunigen und Informationen über Bewerbungsunterlagen, Bewerbungsgespräche, über das duale Ausbildungssystem und vieles mehr, berichtet Briedl: "Vor allem war es auch eine tolle Erfahrung für die Lehrkräfte, die in normalen Zeiten zwar vor Kindern stehen oder aktuell Unterricht digital gestalten, aber sich noch nie vor einer TV-Kamera präsentiert haben. Und es macht mich als Direktor stolz, dass wir an diesen beiden Schulen Lehrer haben, die all das derart professionell bewältigen." Nicht zu vergessen: "Nebenbei" musste auch noch der übliche Unterricht digital abgehalten werden. Gedreht wurde in den Schulen, aber auch im Hotel Mader, wo Hans Mader unterstützt von zwei Lehrlingen Einblicke gewährte, am Stadtplatz, in Zwischenbrücken und im Museum Arbeitswelt.

Ebenso professionell wie ihre Lehrer präsentierten sich auch vier Schüler der beiden Mittelschulen: Felix (15), Rialda, Ljiljana und Elona (alle 12) hatten per selbst gedrehten Handyvideos Botschaften an den ORF geschickt.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at