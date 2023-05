Berührende Gedenkfeier: „Wir schulden die Genauigkeit des Hinsehens“

„Vielleicht hätte ich eine Familie, vielleicht hat jemand um mich geweint.“ Dieser Satz der Überlebenden Katharina aus dem sogenannten „Fremdvölkischen Kinderheim“ in Spital am Pyhrn berührte die Teilnehmenden bei der Gedenkfeier am 5. Mai.

106 Säuglinge wurden hier zwischen März 1943 und Jänner 1945 untergebracht. 47 von ihnen verstarben durch Mangel an Ernährung, Zuwendung und Pflege. In der Gedenkrede verglich Maria Prieler-Woldan, Autorin des soeben erschienenen Buches mit diesem Titel, ihre Forschungsarbeit mit der Arbeit in einer Dunkelkammer. Wie beim Fotografieren begann sie mit dem Interesse für den Gegenstand. Es folgten „Aufnahmen“ aus unterschiedlichen Perspektiven.

Prieler-Woldan zitierte dazu Herbert Friedl: „Was wir den Opfern schuldig sind, ist die Anstrengung des Erinnerns und Verstehens. Wir schulden ihnen die Genauigkeit des Hinsehens.“

