Bertholdsaal ist vor dem Verfall gerettet

Geschafft! Bei dem ehemaligen Pfarrhof in Weyer wurden das letzte Gerüst und die letzte Abdeckplane entfernt, nachdem das Kulturzentrum fünf Jahre eine Baustelle gewesen war.

419 Einzahler haben bei einem Crowdfunding mit einem Sammelergebnis von 105.102 Euro im Jahr 2017 die größte Hürde für eine Revitalisierung des bereits desolaten Gebäudes aus dem Weg geräumt. "Dazu haben uns auch Zuwendungen von Sponsoren und von der öffentlichen Hand geholfen", sagt Michael Hagauer vom Trägerverein "Frikulum". In den Monaten bis zum Eröffnungswochenende am 16. und 17. September wurde viel geschaufelt, gehämmert und geschraubt.

Der Bertholdsaal, wie man in Weyer gleich das ganze Gebäude nennt, steht jetzt als moderner Holzbau da. Die Rettung vor der Abbruchbirne wird am Freitag, 16. September, mit einem Gastspiel des Waidhofner "Filmzuckerls" mit der Vorführung des neuesten Streifens "Rimini" von Ulrich Seidl gefeiert. Am Samstag wird für den Beginn um 10 Uhr eine Hüpfburg aufgeblasen, mit Konzerten und Kinderprogramm geht’s dann weiter. Um 19 Uhr wird die Eröffnung offiziell, wenn Vertreter von Gemeinde, Land OÖ und Leaderregion vor das Mikrofon gebeten werden. Danach geht mit "Das Schottische Prinzip", Austrofred und Kurt Razelli die Party so richtig los.