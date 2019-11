Bertholdsaal ist im Rohbau fertig für die Gleichenfeier

Nicht nur der Glühwein wird beim Umtrunk und der Jause im Rohbau am späten Freitagnachmittag die Herzen aufwärmen. Bei Kulturfreunden wird bei der Gleichenfeier Freude aufkommen, wie weit die Renovierungsarbeiten im ehemaligen Pfarrhof mit dem Bertholdsaal gediehen sind. Das Gebäude, das der Kulturverein "Frikulum" mit Konzerten der verschiedensten Richtungen, Theater und Performances bespielt hat, steht bereits wieder auf sicheren Fundamenten und ist gegenüber Wind und Wetter dicht.

"Das Dach war eine Herausforderung", sagt Michael Hagauer vom Trägerverein, der sich die Heidenarbeit angetan und die nötige Finanzierung beschafft hat. Der Dachstuhl war bereits verrottet, dass die Handwerker neue Balken und Träger zimmern mussten. Bis zur letzten Dachrinne sind jetzt auch alle Spenglerarbeiten neu, nachdem die Maurer neue und größere Fenster eingesetzt haben. "Wir haben für den Tagesbetrieb nun lichtdurchflutete Räumlichkeiten", sagt Hagauer.

Weil der Bertholdsaal bereits in neuem Glanz erstrahlt, wird der Kulturbetrieb bereits, wenngleich noch eingeschränkt, wieder aufgenommen. "In Vollbetrieb gehen und fix und fertig sein wird der neue Bertholdsaal und das Gebäude samt Zubau im Sommer 2020 werden", kündigt Hagauer an.

Neben Förderungen der öffentlichen Hand ist der Trägerverein selber sehr begabt beim Geldauftreiben: Bereits bei der Gleichenfeier am 15. November, Beginn 17 Uhr, wird die neue Kollektion von T-Shirts und Pullis für das Merchandising aufgelegt. Wer will, kann auch an den Verein spenden.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at