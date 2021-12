Bernd Prokop war mit dem Christkind immer auf Tuchfühlung

Es gibt wahrscheinlich nur wenige Menschen, die auf eine bald 70-jährige Verbindung mit dem "Christkind" zurückblicken können. Der Garstner Bernd Prokop ist einer von ihnen und erinnert sich noch genau, wie er 1952 erstmals mit seiner Mutter das "Christkindl-Postamt" betrat: "Die feierliche Stimmung, die hübschen, jungen Damen hinter den Schaltern und die wunderschönen, gestempelten Weihnachtsbriefe haben mich sofort fasziniert."

1958 trat Prokop dem Briefmarkenklub Steyr-Münichholz bei und engagierte sich zunächst für die Briefmarkenschauen, die anfänglich im "Hotel Münichholz" und später im Gasthaus Proskowitsch stattfanden. Schon während seiner Zeit als Buchhändler in Steyr und anschließend als Außendienstmitarbeiter einer Steyrtaler Kartonagenfirma setze Prokop einen Teil seines Gehaltes für den Kauf von Briefmarken und seltenen Christkindl-Belegen ein. Nicht zuletzt durch diese intensive Sammeltätigkeit wurde er 1999 zum Obmann des "Klubs der Briefmarkensammler Steyrs" (KBMS) berufen.

In dieser Funktion forcierte Bernd Prokop nicht nur die Aktivitäten des Sonderpostamts Christkindl, sondern rief 1990 auch die weihnachtlichen Kutschenfahrten zur Sonderpostbeförderung vom Garstner Adventmarkt nach Christkindl ins Leben. Gemeinsam mit August Schwarz und Walter Murauer schrieb er damit ein Stück Philateliegeschichte.

Die Zeit als Obmann des KBMS wäre nicht vollständig, würde sie nicht auf den besonders bei Kindern so beliebten Nikolaus-Ballonstart in Christkindl eingehen. 2004 beschlossen die Betreiber von "Pro Juventute" überraschend, den Ballonstart in Christkindl nicht mehr durchzuführen. Bernd Prokop und sein Mitstreiter Ulrich Rüther ergriffen sofort die Initiative, und nach langen, harten Verhandlungen gelang es, die Fortsetzung des jährlichen Ballonstarts zu sichern. Bis zu 4000 Zuschauer, davon gut ein Drittel Kinder, danken es den beiden Akteuren und dem Ballon-Sportklub Allgäu seither jährlich mit tosendem Applaus.

Nun, nach 22 Jahren erfolgreicher Obmannschaft, hat Bernd Prokop seine Funktion zurückgelegt und an seinen langjährigen Mitstreiter Erich Hinterwirth übergeben. In Corona-Zeiten keine leichte Übergabe, aber dennoch ein unübersehbares Zeichen, dass das Christkind als Heilsbringer noch immer gegenwärtig ist. (loc)